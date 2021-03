Visszavágna a Pécsvárad, előnyre tehetnek szert a mohácsiak

A Pécsvárad visszavágna az őszi vereségért, a Mohács pedig szinte már behozhatatlan előnyre tehetne szert az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának csúcsrangadóján, ahol a második helyen álló címvédő fogadja a hibátlan listavezetőt.

Március 13., szombat, 14.30

Pécsvárad R-Bus (2.)– Mohács (1.)

Sűrű és kemény két hónapon van túl a Pécsvárad, amelynek rengeteg mérkőzést kellett bepótolnia őszről, így szinte minden héten két bajnoki mérkőzést játszott le. Egy Siklós elleni blama kivételével szépen vette az akadályokat a címvédő, s ezzel fellépett a tabella második helyére. Varga László csapata ugyan így is 13 pontos hátrányban várja rangadót, de szombaton nem számolgatni szeretnének Szentesék, hanem visszavágni az őszi 1-0-s vereségért, és megmutatni, hogy miért is ők uralták a megyei I. osztályt az elmúlt években.

Varga László, a Pécsvárad edzője: – A körülményeket figyelembe véve, elégedettek lehetünk, hiszen gyakorlatilag felkészülési időszak nélkül játszottuk sorban a mérkőzéseket, mégis ott vagyunk a második helyen. A heti két mérkőzés miatt edzeni sem tudtunk úgy, ahogy szerettünk volna, és ez azért megviselte fizikálisan a srácokat. Nagyon valószínű, hogy bajnokok már nem leszünk, de szombaton meg szeretnénk mutatni a mostani listavezetőnek, hogy nem véletlenül végeztünk az élen az elmúlt három évben. Természetesen szeretnénk közelebb férkőzni a Mohácshoz, de ez már nem csak rajtunk múlik. Azon leszünk tavasszal, hogy minden soron következő mérkőzésre rendesen felkészüljünk, és megpróbáljuk megnyerni azokat – tette hozzá a tréner.

Ha a Mohács a címvédő otthonában is győzelmet aratna, akkor már-már behozhatatlan, 16 pontos előnyre tenne szert.

Kvanduk János, a Mohács edzője: – Ha sikerül nyernünk, akkor valóban egy elég tetemes előnyre teszünk szert, de ne ugorjunk ennyit előre, előbb ehhez le kell győznünk idegenben a Pécsváradot, ami egyáltalán nem lesz könnyű. Hogy mit várok a csapatomtól? Először is, hogy legyünk tizenegyen, mert egyelőre sok a hiányzónk. De akik pályára lépnek, azoktól azt várom, hogy hajtsák végre fegyelmezetten azt a játékstílust, ami a sajátunk lett az elmúlt időszakban. Olyan tempót és stílust kell választanunk, ami kényelmetlen lesz az ellenfélnek, és ezt fent szeretnénk tartani az egész mérkőzés során.

PVSK (5.)– Boda-Andrics és Tsa (11.)

Ugyan az elmúlt három fordulóban kétszer is kikapott a PVSK, még bőven odaérhet a dobogóra, hiszen a pécsiek mindösszesen négy ponttal vannak lemaradva a harmadik Szentlőrinc II. mögött. A Boda az előző körben a negyedik Villány ellen is pontot szerzett, sőt, a helyzetek alapján nyerhetett is volna, s most ismét élcsapat dolgát nehezítheti meg.

Sport36-Komló (7.)– Lovászhetény (9.)

Egyre jobb formában van a Komló, amely legutóbbi négy meccsén egyaránt veretlen maradt, s ebből hármat meg is nyert. A jó széria folytatásához minden tudásukra szükségük lesz Tóth Máté tanítványainak, hiszen a szintén jó formának örvendő Lovászhetény látogat hozzájuk.

Szentlőrinc II. (3.)–Bóly (10.)

A Szentlőrinc II. és a Bóly is messze van az őszi formájától, de ez fokozottan igaz az utóbbira. Vénoszék 2021-ben még pontot sem szereztek, ráadásul a legutóbb a sereghajtó Kétújfalutól is vereséget szenvedtek. Bár, az első félévet is három vereséggel kezdte Keibl Ede együttese, majd szebbnél szebb győzelmeket aratott.

Március 14., vasárnap, 14.30

Kétújfalu (15.)–PTE-PEAC (6.)

A PEAC remekül teljesít a bajnokság újraindítása óta, azonban ahhoz, hogy a szezon végén meglegyen a dobogó, a kötelező meccseket mindenképp hozniuk kell a pécsieknek. A Kétújfalut a nagycsapatok rendre megszórták az idén, de a Bóly ellen már bizonyították Varga Zoltán tanítványai, hogy képesek meglepetést okozni.

Siklós (12.)–Szederkény (13.)

A Siklósnál kiszámíthatatlanabb csapat nincs a mezőnyben. Weinert Zsolt gárdája januári folytatása óta megverte a Sellyét, a Bólyt és órási meglepetésre a címvédő Pécsváradot is, leikszelt a Lovászheténnyel, de kikapott a Komlótól, a Szederkénytől és az addig nyeretlen Harkánytól. Most a Szederkénynek hamar visszavághatnak a siklósiak, amennyiben a szebbik arcukat mutatják.

Villány (4.)–Sellye O és R (8.)

A második fordulóban 6-0-s verést mért a Villány idegenben a Sellyére, így van miért visszavágnia az ormánságiaknak. Havasiéknak mindenképp kell a három pont, ha a hétvége után vissza akarnak kerülni a dobogóra, de valószínűleg Kovács Imre csapata ezúttal nem fogja könnyen adni magát.

Megyei I. osztály

1. Mohács 15 15 0 0 44–1 45 2. Pécsvárad 15 10 2 3 58–10 32 3. Szentlőrinc II. 15 8 5 2 40–16 29 4. Villány 15 8 3 4 40–23 27 5. PVSK 15 8 1 6 39–31 25 6. PTE-PEAC 15 7 3 4 39–20 24 7. Komló 15 5 6 4 26–28 21 8. Sellye 15 6 1 8 29–32 19 9. Lovászhetény 15 5 4 6 31–25 19 10. Bóly 14 6 0 8 28–32 18 11. Boda 15 5 3 7 22–35 18 12. Siklós 14 5 1 8 21–26 16 13. Szederkény 15 3 2 10 22–42 11 14. Harkány 15 2 1 12 8–63 7 15. Kétújfalu 15 2 0 13 12-76 6