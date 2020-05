Víz hiányában is rótták a kilométereket a siklósiak

A siklósi úszópalánták a kényszerszünet alatt sem vettek vissza a tempóból, de medence hiányában ezúttal a szárazföldön szorgoskodtak. A nemrégiben záruló „Siklós Kupa – Gyűjtsd a kilométereket!” verseny legjobbjai az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamással is találkozhattak a díjátadón.

A járványhelyzet az úszósportot is rendkívül nehéz helyzet elé állította. Az uszodák országos szinten bezártak, így a sportolóknak medence hiányában, szárazföldi edzésekkel kellett átvészelniük ezt az időszakot. Ehhez alkalmazkodva a Siklós SE úszószakosztálya, a Jövő Bajnokai program mintájára, rendhagyó háziversenyt hirdetett meg.

A „Siklós Kupa – Gyűjtsd a kilométereket” elnevezésű, közel három hétig tartó megmérettetésen húsz ifjú siklósi úszópalánta versengett egymással. A sportolók futva vagy kerékpáron is gyűjthették a kilométereket – ha az utóbbit választották, akkor egy ötös osztóval is számolniuk kellett. A siklósi fiatalok összesítésben végül 2428 kilométert tettek meg, a legszorgalmasabbak több mint 250 kilométerrel járultak hozzá az össztávhoz.

A legjobbaknak járó díjakat Riegl Gábor, Siklós polgármestere, Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes úszó és Jancsik Árpád, a PSN Zrt. úszószakosztályának vezetője és a Jövő Bajnokai program országos vezetője adta át. Kenderesi Tamás ráadásul az ötkarikás játékokon szerzett érmét is magával vitte, ezzel is motiválva a jövő tehetségeit.

– A szakosztály erejét mutatta meg az, ahogy a siklósiak összefogtak a kilométerek gyűjtéséért – idézi a Siklósi Hírek Jancsik Árpádot.

A Siklós Kupa díjazottjai. Tíz év alatti lányok: Gyenis Dorisz (165,79 km), Bakó Zsófia (110,19), Dénes Zsüliett (14,2 km). Tíz év alatti fiúk: Katona Marcell (149,9 km), Kövesi Bátor (97,15 km). Tíz év feletti lányok: Tóth Barbara (250,36 km), Dávid Lili (223,28 km), Bakó Boglárka (177,07 km). Tíz év feletti fiúk: Katona Ákos (263,8 km), Németh Bálint (203,11), Dukics Levente (49,87 km). Nők: László Rita (158,21 km), Becsei Nóra (98,2 km), Vargáné Unger Tünde (11,75 km).