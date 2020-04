Víz nélkül nehéz az élet

A helyzet nehéz, de medence hiányában sem engedi el sportolói kezét a PSN Zrt. úszószakosztálya. Jancsik Árpád szakvezető lapunknak elmondta: a sportág specifikussága miatt fizikális és mentális problémákkal is meg kell küzdeniük, így a fiatalok egyéni felelősségére és a szülök együttműködésére az eddigieknél is nagyobb szükség van.

Az úszók különösen nehéz helyzetben vannak, hiszen számukra a szárazföldi, otthon végezhető edzések nem elengedőek a formában maradáshoz. Jancsik Árpád a PSN Zrt. úszószakosztályának vezetője és a Jövő Bajnokai-program össz­régiós koordinátora szerint a pszichés problémák a fizikai lemaradásnál is nagyobb gondot jelenhetnek.

– A szigorú heti beosztásból, a napi két edzésből gyakorlatilag a semmibe estek vissza a gyerekek. Ráadásul semmi fogódzkodót, semmi belátható célt nem tudunk kitűzni eléjük, hiszen fogalmunk sincs, mikor térhetünk vissza a vízbe – fogalmazott Jancsik. – Ezek óriási motivációhiányhoz vezetnek. Azt vettem észre, hogy néhányan elkezdtek távolodni az úszástól. Egy több hónapos kihagyás után az is elképzelhető, hogy többen azt mondják, hogy nem szeretnének visszatérni ebbe a taposómalomba, s abbahagyják az úszást.

Jancsik kiemelte a napi rutin fontosságát, amire a szülők figyelmét is többször felhívta.

– Most különösen nagy szükség van a szülők együttműködésére, illetve a gyerekek egyéni felelősségére – folytatta a szakvezető. – A fiatalabb korosztályok nagyon lelkesek, minden otthoni feladatot megcsinálnak, inkább a kamaszokkal van a probléma, nehéz őket „befogni”. Így a személytelen videók helyett heti kétszer élőben jelentkezünk be a Doboz Mozgásközpontból, ahonnan egy úszó, egy ismerős arc segítségével otthon végezhető gyakorlatokat vezénylünk le. Az első ilyen bejelentkezésre – amelyet a Magyar Úszó Szövetség is megosztott – több mint négyszázan csatlakoztak.

Jancsik hozzátette, hogy ugyan nagyon pozitívak a visszajelzések az „élőzéssel” kapcsolatban, de egy úszónak hosszútávon pótolhatatlan a víz, hiszen hiába csinál meg 300 fekvőt egy hónap múlva, ha 100 méteren „belefullad” a vízbe.