Vízválasztó hónap jön most

Érdekes hatmeccses veretlenségi sorozatot állított fel a labdarúgó NB II. első hónapjában a Szentlőrinc, hiszen öt döntetlennel nyitotta az idényt, s csak utána jött az első siker.

Sokat változott az előző idény óta a Szentlőrinc kerete, többek között a szombathelyi nevelés, Jancsó András is csatlakozott a gárdához. Amellett pedig, hogy élvonalbeli tapasztalat érkezett vele Marián Sluka csapatába, úgy tűnik, fontos gólok is, hiszen a III. kerület elleni siker során az ő találata nyitotta meg a találatok sorát.

– Azért is szerettem volna váltani, mert az elmúlt egy-két évben kevesebb játéklehetőséget kaptam a Haladásban. Olyan helyet kerestem, ahol folyamatosan játszhatok, és tudom bizonyítani, több van bennem, mint amennyire megbecsültek. Szerencsére az első hat forduló elteltével így is volt. Remélem, a továbbiakban is folytatódik ez a tendencia – kezdte kérdésünkre a 25 éves középpályás. – Egy szerdai meccsen pihentettek csak eddig, mert később csatlakoztam a kerethez, és nem szerette volna a mester, hogy a túlterhelés miatt megsérüljek. Azt kaptam, amit vártam, jól érzem magam a csapatnál. Jó a csapategység, a stáb, maga a közösség, a körülmények is, szimpatikus kis közeg.

A nyitány érdekesen sikerült a Lőrincnek, hiszen nem gyakran fordul elő, hogy egymást követően ötször is ikszel egy gárda, főleg nem az első fordulókban.

– Ez egy jó szezonkezdés volt. Ha azt mondják nekem előre, hogy az első hat fordulóban nem kapunk ki, akkor aláírtam volna. Ebbe nyilván benne van a hat iksz is, ami nem lenne olyan jó, de így, hogy legutóbb nyertünk, jó augusztusnak mondható – vont mérleget, hozzátéve, nem emlékszik, hogy valaha, akár szezon közben előfordult volna vele hasonló, a Siófok viszont most még egyet hozzá is tett. – Az a baj, hogy ebben az egy-hárompontos rendszerben nem sokat ér az iksz, nem nagyon lehet vele előre lépegetni, de az hogy veretlenek vagyunk, mutatja a csapat erejét és karakterét.

Hozzátette, az öt döntetlen során háromszor is náluk volt az előny, s úgy érezte, akkor nyerniük kellett volna, viszont a másik két alkalommal sikerült egyenlíteniük, ami mutatja a tartásukat.

– Ezek után a szeptember vízválasztó lesz abban, merre kell nézelődnünk, előre vagy hátra inkább. Az a célunk, hogy minél több pontot gyűjtsünk, és mielőbb biztosítsuk a bent maradást – fejtette ki. – Ha csapatszinten nézzük a dolgokat, játékosokat, akkor a középmezőny teljesen reális lehet. Ha összeszedett, koncentrált, egységes a csapat, akkor mindenképpen elérhető a 10–12. hely egyike.

Azt is elmondta, olyan téren jól jött a szünet, hogy van egy-két játékos, aki hozzá hasonlóan később csatlakozott, és le tudnak dolgozni egy kis lemaradást. Keményen edzenek, s edzőmeccset is játszanak szombaton, amint a vezetőedző megköveteli az intenzitást, tehát nem lesz nagy ritmusvesztés.