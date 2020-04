Webinárium létrehozásán dolgozik Mészáros Ferenc

– Mivel foglalkozik, amikor éppen nem a PMSC Öregfiúk Egyesületét igazgatja?

– Utoljára 2015 és 2017 között dolgoztam a PMFC utánpótlásában mint szekcióvezető, majd egyéniképzés-vezető. Azt követően két dologban indultam el. Egyrészt posztspecifikus edzést tartok, másrészről pedig kialakítottam egy előadás-sorozatot, mert nagyon fontos, hogy a megfelelő motiváció, szenvedély meglegyen a gyerekekben. Erre találtam ki a programom, ami bemutatja az edzőknek és a játékosoknak, hogyan növelhető, tartható fenn a motiváció, milyen fontos ebben a tradíció szerepe. Körülbelül hatvan előadást csináltam tavaly, tavaly előtt, és örömmel tölt el, hogy látom, alkalmazzák a módszerem, kirakják azokat a kódexeket, amik tőlem származnak. De csinálok egy egyéni coachingot is, ahol személyesen tudok segíteni a játékoson, ha önbizalom-hiányos, vagy épp igazán nagyon játékos akar lenni, de nem érzi magában azt az erőt, ami ehhez kell.

– Akkor a motivációt kiemelten fontosnak tartja?

– Mindig is a motiváció volt számomra az alapja a sikernek. Garami Józsi bácsi anno azt mondta nekem, hogy a mi sikerünk kulcsa az volt, hogy nagyon jó játékosok voltunk, de tudom, hihetetlen szenvedély is társult ehhez.

– Hogy tudja folytatni az előadásait napjainkban?

– Egy-két hétig csináltam még, de nagyjából egy hónapja én is teljesen leálltam. Egyből eszünkbe jutott a segítőmmel, hogy az interneten lehetne folytatni az előadásokat. Már megvan a Facebook-oldalam, most keressük azt a megoldást, amivel a legjobban lehetne egy webi­náriumot csinálni.

– Gondol arra, mit csinálna mai fejjel másképpen?

– Azt mondják, a jó pap is holtig tanul, és ez egy hihetetlen nagy igazság. Ahogy fejlesztem magam, folyamatosan látom, mit kellett volna másképp csinálni. Rengeteg mindent, annak ellenére is, hogy én még a meglehetősen profik táborába tartoztam, de azért nekünk is voltak kilengéseink. Azt hittem, örökké tart a siker, kicsit naiv voltam. Amikor hazajöttem Belgiumból nagyon pofára estem. Azt hittem, tárt karokkal várnak majd, de nem így történt. Egy kicsit a mai napig bánt, miért nem kell az a tudás, ami felhalmozódik az emberben és szívesen átadná.

– Azért ha érkezne egy felkérés, elfogadna egy vezetőedzői állást?

– Természetesen meggondolnám. Szépen be lehetne építeni az előbb említett foglalkozásaimat, ha egy olyan pozíciót kapnék valahol, ahol erre igény van. De csak akkor, ha a klubbal egyeznek a céljaink.

Helyi példaképekre van szükségük a fiatal tehetségeknek

Amióta a PMFC nem az NB I.-ben szerepel, az utánpótlásból is könnyebben viszik el a fiatalokat a magasabban jegyzett csapatok. Ez is mutatja, mennyire fontos, hogy testközelből láthassák a fiatalok a példaképeket. Ezért is hangsúlyozza Mészáros Ferenc a tradíció fontosságát.

– Én is voltam példakép, de ugyanúgy nekem is megvoltak az ideáljaim. Amikor fiatal voltam a Fradi csapata ki volt téve a falamra a Képes Sportból. Természetesen az volt az álmom, hogy oda kerüljek, de nagyon nehéz volt elképzelni, hogy egyszer én is köztük játszhatok – mondta Mészáros hozzátéve, ha sok pécsi alkotja a csapatot, szívesebben mennek meccsre a nézők is. – Azt láttam, hogy minket mindig nagyon tiszteltek. Mindenki kívülről fújta a nevünket.

Hozzátette, azt a szenvedélyt, amivel eddig eljutott, ha 90 éves koráig is él, akkor sem tudják kiölni belőle.