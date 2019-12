Wittmann hármasa jelentette az újabb vereséget a PVSK-nak

Három másodperccel a vége előtt még vezetett, de végül fájó vereséget szenvedett a KTE otthonában a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata az NB I. 2. fordulójából elhalasztott mérkőzésén.

Négy bajnoki vereséget követően utazott Kecskemétre a pécsi csapat, amely kispadján már a sérült C. J. Aiken pótlására igazolt Nedan Sulovics is helyet foglalt. Csirke Ferenc tanítványai most sem kezdtek jól, négy perc játék után már nyolccal vezettek a hazaiak (16-8). Ezt követően viszont magukra találtak Rujákék, és egy 10-0-s rohanással fordítottak (16-18). A hullámzó első negyed után nagyon kiélezett lett a játék, egyik csapat sem tudok meglépni.

A nagyszünetben éppen a baranyaiak vezettek hárommal, majd folytatódott az adok-kapok. A harmadik játékrész második felében azonban rákapcsolt a PVSK, amely Csirics és Diggs vezérletével 8 pontos előnyt alakított ki az etap végére (67-75). Ugyanakkor a különbség ismét elolvadt, a hajrá pedig elképesztő izgalmakat hozott: három másodperccel a vége előtt hiába vezettek Csirics pontjaival a Pécs, Wittmann Krisztián hármasával 96-94-re a hazaiak nyerték meg a találkozót.

KTE-Duna Aszfalt–PVSK-Veolia 96-94 (23-22, 25-29, 19-24, 29-19)

Férfi kosárlabda NB I., 2. forduló, Kecskemét. V.: Földházi, Fodor, Major. KTE: Thomas 10/6, Wittmann 22/15, Djeraszimovics 30/3, Djurasovics 13/9, Karahodzsics 17. Csere: Lewis, Révész 4, Vukcsevics, Molnár D. Edző: Forray Gábor. PVSK: Ruják 13/3 , Smith 12/3, Diggs 19/9, Budimir 6, Horti 12. Csere: Bíró 2, Sulovics 3, Csirics 21/6, Antoni 6. Edző: Csirke Ferenc.

Következik. December 21., szombat, 18.00: Szolnoki Olajbányász–PVSK-Veolia.