Wittrédi Dávid tizenegyese aranyat ért a Pécsváradnak

Ugyan megnehezítette a Boda a Pécsvárad dolgát az AutóCity Téli Nagypályás Műfüves Bajnokság döntőjében, de a végén mégis Varga László együttese örülhetett.

Izgalmas négyes döntővel zárták a megyei I. és II. osztályú labdarúgócsapatok a téli műfüves bajnokságot. A megye II-esek közül egyedül a Kétújfalu jutott be a legjobb négybe, s a nagyok között sem vallott szégyent, harmadikként zárt.

A Kozármislenyben rendezett finálé első elődöntőjében mindjárt a „megyei PSG-vel”, a Pécsváraddal kerültek szembe Szalai Szilárdék, amely ellen tisztesen állták a sarat, de végül Takács Ákos duplájával hozta a papírformát Varga László együttese. A másik elődöntőben a Boda 1-0-ra legyőzte a Szederkényt, így a torna címvédője idén csak a bronzért szállhatott harcba. Ráadásul a harmadik hely sem jött össze ezúttal Lőrinc Antal tanítványainak: a 0-0-s rendes játékidő, majd a büntetők után a Kétújfalu örülhetett.

A döntő is rendkívül kiélezett derbit, helyenként igencsak férfias játékot hozott. Kijelenthető, hogy a Boda még jobban játszott esélyesebbnek hitt riválisánál, de gólt már nem sikerült szereznie. A pécsváradiak is csak egyszer zörgették meg a hálót, de az viszont aranyat ért. Az 1×40 perces összecsapás felénél Wittrédi Dávid büntetője utat talált a bodai kapuba.

– Ugyan voltak a csoportban túlságosan is könnyű mérkőzéseink, de több színvonalas meccset is játszottunk a tornán – mondta lapunknak Varga László, a Pécsvárad trénere – A négyes döntőben sem volt könnyű dolgunk, a Kétújfalu és a Boda is szervezett volt. Az utóbbi ellen sajnos nem is játszottunk jól, ellenfelünknek több lehetősége volt, de végül jól jöttünk ki a meccsből.

A négyes döntő végeredményei. Elődöntők: Pécsvárad–Kétújfalu 2-0, Szederkény–Boda 0-1. A bronzért: Kétújfalu–Szederkény – büntetők után 3-1. A döntő: Pécsvárad–Boda 1-0.