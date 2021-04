Zárja az idényt a PINKK, kezdődik a finálé is

Ezt ne hagyja ki! Önerőből is emelhetne bért a BKV, de nem teszi

A PINKK-Pécsi 424 számára is lezárul ma késő délután a női kosárlabda NB I. 2020–21-es szezonja. A baranyai csapat az alsóházi rájátszás utolsó fordulójában a még nyeretlen és biztos kieső Zalaegerszeget fogadja. Az összecsapásnak tétje már nem lesz, hiszen korábban az is eldőlt, hogy Vanja Miljkovic együttese a 11., tehát az utolsó előtti helyen fejezi be a szezont.

Ahogy korábban már megírtuk, a PEAC-Pécs a hetedikként zárta a bajnokság küzdelmeit, s majdnem az összes többi helyezés is elkelt, már csak a bajnok kiléte kérdéses. Mivel a két döntős, a Sopron és a Szekszárd is érdekelt volt európai kupasorozatokban, a magyar bajnokság – három nyert mérkőzésig tartó – fináléja még csak most hétvégén rajtol el. Az első felvonásra vasárnap 15.45-től kerül sor az alapszakasz győztes Sopron otthonában.

A hétvégi program. Rájátszás a 9–12. helyért, 6. forduló: PINKK-Pécsi 424–Zalaegerszeg (ma 18.00). Döntő, 1. mérkőzés: Sopron–KSC Szekszárd (vasárnap, 15.45).