Zökkenőmentes volt Torvund beépítése

Sok tehetséges fiatallal töltötte fel nyáron labdarúgócsapatát a Szentlőrinc SE. Az elmúlt három NB II.-es fordulóban pedig Torvund Alexander is bizonyította kiváló képességeit.

Az utolsók között, bőven a szezonkezdés után csatlakozott a Szentlőrinchez a magyar–norvég kettős állampolgárságú Torvund Alexander, aki gyorsan megmutatta, miért is szerepelt korábban hazánk korosztályos válogatottjaiban. A Nyíregyháza ellen debütált Kaposváron, csereként érkezett a pályára, és rögtön gólt ért az egyik indítása. A következő fordulóban ismét a kispadról érkezett, és első találata piros-feketében rögtön három pontot ért. Az elmúlt hétvégén pedig már a kezdőbe nevezte a 20 éves játékost Marián Sluka vezetőedző, és az ezúttal csatárként szereplő labdarúgó mindent meg is tett, hogy meghálálja a bizalmat.

– Úgy jöttem ide, hogy magamat is építsem, és hozzá segítsem a csapatot a bennmaradáshoz. Ismertem már pár fiatalt az MTK-ból és a Videotonból, így zökkenőmentesen ment a beilleszkedés is. Úgy érzem, tudtam hozni egy kis lendületet a csapatnak, amit el is várnak tőlem – kezdte Torvund, aki az NB I.-es Mezőkövesdtől érkezett kölcsönbe. – Amikor először beálltam hozzá akartam tenni a sikerhez. Vezetést is szereztünk, de sajnos aztán kaptunk kettőt. Győrben is azzal az eltökéltséggel mentem fel, hogy nyerjük meg a meccset. Gólt akartam rúgni, és ez sikerült is. Sajnos a Kazincbarcika ellen már nem jött a siker, de sikerült beilleszkednem, és amit az edző elvárt tőlem, tudtam teljesíteni.

– Sok jó játékosból áll a csapat, technikailag képzettek a társak. Sajnos most vannak fertőzöttek, de ez nem hiszem, hogy nagyon gátolni fog minket. Persze hiányoznak, akik koronások, de a csapat fogja tudni hozni az elvárt szintet. A Kazincbarcika ellen is sikerült, de sajnos a szerencse nem mellettünk állt. Találtak az elején egy gólt, és hiába játszottunk jobban, nem sikerült gólt szerezni – értékelt, majd arra is kitért, hogy több pozícióban is jól érzi magát. Visszalépő csatárként és tízesként is szívesen játszik, Norvégiában szélsőként számítottak rá.

Lassan leküzdik a rutintalanságot

– Pozitívan állunk hozzá a folytatáshoz. Mindenképpen el akarjuk hozni a három pontot Békéscsabáról is. A téli szünetig szeretnénk felzárkózni a tabella közepére. A csapat képes arra, hogy kijöjjön a kieső pozícióból, és az edzők is profin állnak a munkához. Már csak mi kellünk oda, hogy megszerezzük a pontokat – jelentette ki, hozzátéve, hogy lassan kezdenek felnőni ehhez az erős másodosztályhoz. A Puskás Akadémia ellen is bizonyíthatják ezt a kupában békéscsabai bajnoki után. – Nem akarunk már szép játékkal kikapni. Ha kicsit csúnyább is lesz, fontos a pontszerzés.