Két góllal kikaptak a svédektől a kézis fiúk

A magyar férfi kézilabda-válogatott 31-29-re kikapott Svédország vendégeként barátságos mérkőzésen, hétfőn este Partillében.

A két csapat szombat délután is megmérkőzött egymással, akkor Jönköpingben 29-29-es döntetlen született.

Jerry Tolbring vezérletével már a találkozó elején elhúztak a hazaiak (4-1), a magyarok Mikael Appelgren kapus bravúros védései miatt nem tudtak felzárkózni, sőt a különbség tovább nőtt, ezért Ljubomir Vranjes szövetségi kapitánynak a 11. percben időt kellett kérnie (7-2).

Lékai Máté találataival megkezdte a felzárkózást a vendégcsapat (9-6), majd a német Lemgo jobbátlövője, Bartók Donát volt többször is eredményes, és Lékai újabb góljával egyenlítenie is sikerült a magyar válogatottnak (12-12).

A skandinávok edzője, Kristjan Andresson is időt kért, csapata ezután ismét megnyugtató előnyre tett szert (17-13), amit a szünet előtt már nem fenyegetett veszély.

A második félidő elején Juhász Ádám öt percen belül háromszor is betalált büntetőből (18-17), majd Bodó Richárd duplázott akcióból. Ahogyan szombaton, ezúttal is leginkább átlövésből voltak eredményesek a magyarok. A kihagyott helyzetek miatt egyenlíteni ekkor még nem tudtak, de Vranjes újabb időkérése után ez is összejött (23-23).

A házigazdák cserekapusa, Andreas Palicka is remekül védett, erre alapozva újfent ellépett csapata (29-26). A hajrában innen már nem tudtak visszakapaszkodni a magyarok, de a mérkőzés jelentős részében ezúttal is megfelelően helytálltak.

A mezőny legeredményesebb játékosa Simon Jeppsson volt nyolc góllal.

A magyar válogatott a pénteken kezdődő horvátországi Európa-bajnokságon az olimpiai címvédő Dániával, valamint Spanyolországgal és Csehországgal van egy csoportban Varasdon (Varazdin), a négyesből az első három helyezett jut majd a középdöntőbe.

Eredmény:

Svédország-Magyarország 31-29 (18-14) A magyar gólszerzők: Bartók 6, Juhász Á., Bodó, Lékai 5-5, Balogh Zs., Hornyák, Jamali 2-2, Ancsin, Ligetvári 1-1

Borítókép: MTI/EPA/Adam Ihse