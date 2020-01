Levezényelte a PMFC első idei tréningjét Vas László

A Közép-csoport első helyén telelő PMFC-nél jó hangulatban kezdődött meg a munka.

Martotta első 2020-as edzését Vas László, a PMFC NB III-as labdarúgócsapatának vezetőedzője. Az első idei közös foglalkozás során felmérte az edzői stáb, milyen formában érkeztek vissza a Közép-csoport első helyén telelő játékosok.

– Hosszúra sikeredett a szünet. Várta már mindenki a játékosok közül és a stábból is, hogy elkezdhessük a közös munkát – mondta a bemelegítés közben Vas László. – Korábban is azt mondtam, hogy nagyon büszke vagyok a csapatomra amiatt, amit elértek. Nagy változásokra nincs szükség. Ketten távoztak. Máté János igazolt Tiszakécskére, akinek ez úton is köszönjük a munkáját. Amiért leigazoltuk, azt megtette, de úgy gondolta ő is és a klub is, hogy váltani kell. A másik távozó Kiss Krisztián, aki saját nevelés. Fontosnak tartottuk, hogy tavasszal több játékpercet szerezhessen a fejlődése érdekében. Ezért megy el, de szem előtt tartjuk.

A pécsiekhez próbajátékra érkezett három magyar, Zabari Dávid (Szeged-Grosics Akadémia), Kertész Attila, Eckl Patrik (Főnix-Gold FC), valamint három horvát labdarúgó, Dragan Gagulics, Patrik Dubravac és Igor Vidovics.

– Mint minden csapat életében ezekben az időszakokban előfordul, hogy érkeznek próbajátékosok. Feltétlenül nem szeretnék igazolni, mert kialakult egy jó közösség. De nyitott szemmel járunk, és ha olyan játékost találunk, akit be tudunk illeszteni, és hasznunkra lehet, akkor nem ugrunk el előle – mondta a tréner.

Első felkészülési meccsüket most hétvégén játsszák az Eszék ellen.

– Ez a hét abszolút optimális arra, hogy felkészüljünk a bajnokságra, hogy az ott kitűzött céljainkat elérhessük. Szeretném, ha sérülésmentesen és tiszta fejjel végig tudnánk csinálni a programot. Az edzőmeccsekre felkért ellenfelek kiválasztásánál próbáltunk arra törekedni, hogy olyan csapatokkal játszunk, akik segítik a fejlődésünket – zárta Vas László.

A Pécs felkészülési programja: NK Osijek (horvát)–PMFC 01.25., 14.00. Szekszárd–PMFC 02.01., 13.00. PMFC–Cibalia (horvát) 02.08., 12.00. PMFC–Paks (Magyar Kupa) 02.12., 14.00. PMFC–Belisce (horvát) 02.15., 11.00. Paks–PMFC (Magyar Kupa) 02.19., 18.00. PMFC–NK Marsonia (horvát) 02.22., 12.00. PMFC–Érd 03.01. 13.00.