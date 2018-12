A Lyon lett az utolsó nyolcaddöntős

Utolsóként az Olympique Lyon jutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, miután a csoportkör szerdai utolsó játéknapján 1-1-es döntetlent ért el Kijevben, a Sahtar Donyeck vendégeként.

A mérkőzésen a házigazda ukrán csapat szerezte meg a vezetést, de az előző négy csoportmeccsén egymás után döntetlent elérő francia együttes egyenlíteni tudott, és a lefújásig megőrizte az 1-1-es eredményt. A Lyon így csoportmásodikként lépett tovább a legjobb 16 közé, veretlenül, egy győzelemmel és öt döntetlennel. A csoport másik találkozóján a magyar válogatott Szalai Ádámot eltiltás miatt nélkülöző Hoffenheim 2-1-re kikapott a forduló előtt már biztosan csoportelső Manchester City vendégeként.

Az E csoportban az Ajax és a Bayern München a csoport első helyéért csapott össze Amszterdamban. A mérkőzés nagy izgalmakat, két piros lapot és két tizenegyest is hozott, és végül 3-3-as döntetlennel zárult. A vezetést a müncheni együttes szerezte meg az első félidő elején, a második játékrészben aztán előbb egyenlített, majd fordított az Ajax, de ez is kevés volt a sikerhez. A hajrában ugyanis egy tizenegyesből szerzett góllal egyenlített a Bayern, amely aztán a 90. percben újra megszerezte a vezetést, de a hazaiak az utolsó pillanatokban még ki tudtak egyenlíteni. A csoportot azonban így is a Bayern nyerte meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A H csoportban a csoportelsőség még kérdéses volt a szerdai meccsek előtt, ám a harmadik és így Európa-ligás Valencia 2-1-re legyőzte a vendég Manchester Unitedet, így a Juventusnak nem volt szüksége a győzelemre Bernben, a Young Boys otthonában, ahol 2-1-es vereséget szenvedett. Érdekesség, hogy a Manchester Unitedben Phil Jones öngólt szerzett, amire a BL-ben legutóbb 2011-ben volt példa a Vörös Ördögöknél, a vétkes akkor is Jones volt.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló: E csoport:

Benfica (portugál)-AEK Athén (görög) 1-0 (0-0)

———————————————-

gól: Grimaldo (88.)

piros lap: Galanopulosz (87. – AEK Athén) Ajax Amsterdam (holland)-Bayern München (német) 3-3 (0-1)

———————————————————

gól: Tadic (61., 82. – a másodikat 11-esből), Tagliafico (95.), illetve Lewandowski (13., 86. – a másodikat 11-esből), Coman (90.)

piros lap: Wober (67.), illetve Müller (75.)

A csoport végeredménye: 1. Bayern München 14 pont, 2. Ajax 12, 3. Benfica 7, 4. AEK Athén 0 F csoport:

Manchester City (német)-Hoffenheim (német) 2-1 (1-1)

—————————————————-

gól: Sane (45+1., 61.), illetve Kramaric (16. – 11-esből) Sahtar Donyeck (ukrán)-Olympique Lyon (francia) 1-1 (1-0)

———————————————————

gól: Moraes (22.), illetve Fekir (65.)

A csoport végeredménye: 1. Manchester City 13 pont, 2. Olympique Lyon 8, 3. Sahtar Donyeck 6, 4. Hoffenheim 3 H csoport:

FC Valencia (spanyol)-Manchester United (angol) 2-1 (1-0)

———————————————————

gól: Soler (17.), Jones (47., öngól), illetve Rashford (87.) Young Boys (svájci)-Juventus (olasz) 2-1 (1-0)

———————————————-

gól: Hoarau (30., 68. – az elsőt 11-esből), illetve Dybala (80.)

A csoport végeredménye: 1. Juventus 12 pont, 2. Manchester United 10, 3. Valencia 8, 4. Young Boys 4 G csoport:

Real Madrid (spanyol)-CSZKA Moszkva (orosz) 0-3 (0-2)

—————————————————–

gól: Csalov (37.), Scsennyikov (43.), Sigurdsson (73.) Plzen (cseh)-AS Roma (olasz) 2-1 (0-0)

————————————–

gól: Kovarik (62.), Chory (72.), illetve Ünder (68.)

piros lap: Pellegrini (92. – AS Roma)

A csoport végeredménye: 1. Real Madrid 12 pont, 2. Roma 9, 3. Plzen 7, 4. CSZKA Moszkva 7 Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény döntött.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS