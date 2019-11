A Seattle nyerte az amerikai bajnokságot (videó)

A 2016-ban is bajnok együttes másodszor bizonyult a legjobbnak. Előzőleg ugyancsak a Torontót verte meg a fináléban. A kanadai csapat 2017-ben végzett az élen, éppen a Seattle elleni sikerrel.

Four years.

Three finals.

Two titles.

Drink up, fellas. You earned it. #MLSCup pic.twitter.com/0YvaZaQdE2

— Major League Soccer (@MLS) November 11, 2019