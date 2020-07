A szakírók szerint a Liverpool csapatkapitánya volt a legjobb

Az 55-szörös angol válogatott középpályás négy góllal járult hozzá csapata bajnoki címéhez, melyet a Vörösök harminc év után érdemeltek ki ismét. A szavazást meggyőző fölénnyel nyerte a 30 éves Henderson, aki a voksok több mint negyedét kapta. Összesen 15 játékosra érkezett szavazat.

Henderson mögött két manchesteri játékos végzett a Cityből Kevin De Bruyne és a Unitedből Marcus Rashford révén, a legjobb ötöt pedig másik két liverpooli játékos egészíti ki Virgil van Dijk és Sadio Mane személyében.

Jordan Henderson

Kevin De Bruyne

Marcus Rashford

