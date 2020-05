Ajánlatot kaphatott Marozsán Dzsenifer a Manchester Citytől

Április közepén még úgy tűnt, a Bajnokok Ligája-címvédő francia Olympique Lyon játékosa a Utah Royals FC színeiben folytatja pályafutását, de az amerikai klub visszavonta az ajánlatát, mert az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány miatt jelentősen lerövidül a szezon.

Jean-Michel Aulas, az Olympique Lyon elnöke vasárnap az RMC Sportnak elmondta: a középpályásnak több ajánlata is van, a Manchester City is komolyan érdeklődik iránta. Marozsán jelenleg gondolkodik a lehetőségeken, de azt sem zárja ki, hogy a francia csapatnál maradjon.

