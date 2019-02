Büntetőkkel verte ki az Intert a Lazio

A gól nélküli rendes játékidőt követően a hosszabbításban, a 108. percben Ciro Immobile megpattanó lövésével szerzett vezetést a Lazio, az Internazionale azonban Mauro Icardi révén a ráadás ráadásának ötödik percében büntetőből egyenlített.

A 11-es párbajban döntetlen állásnál az utolsó párban a milánóiaknál Radja Nainggolan rontott, a túloldalon viszont Lucas Leiva nem hibázott.

LUCAS LEIVA SENDS LAZIO THROUGH TO THE SEMI FINALS! #CoppaItalia pic.twitter.com/3nDUTWWPsn

