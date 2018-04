Csodagólt lőtt az ausztrál csatár (videó)

A mérkőzés 57. percében ezzel a góllal egyenlített a Newcastle Jets, amely 2–1-re meg is nyerte a találkozót, így bejutott a rájátszás döntőjébe, amelyben a Sydney FC–Melbourne Victory összecsapás győztesével találkozik – hívta fel a figyelmet az elképesztő mutatványra a Nemzeti Sport Online.

– kommentálta a gólját a Twitteren ‏Riley McGree.

Upon watching the replay I actually think I meant that…

Great result by the boys, bring on the grand final next week.

— Riley McGree (@McgreeRiley) 2018. április 27.