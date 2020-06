Djokovic: megvárom, hogyan alakulnak a dolgok New Yorkban

A férfi teniszezők világranglistáját vezető szerb még megvárja a US Open lebonyolításával kapcsolatos fejleményeket, mielőtt döntene arról, hogy részt vesz-e az egyesült államokbeli tornán.

„Még nem tudok egyértelműen igent vagy nemet mondani, de

természetesen nagyon szívesen versenyeznék New Yorkban”

– jelentette ki a 32 éves szerb sztár. Hozzátette, hogy egyelőre még várja, a koronavírus-járvány miatt pontosan milyen előírások és szabályozások lesznek érvényben az augusztus 31-én kezdődő tornán, amelynek megrendezéséről a szervezők számoltak be szerdán.

Djokovic a múlt héten még úgy vélekedett, hogy nem szabadna az eredeti időpontban megrendezni a US Opent, most azonban arról számolt be, hogy egyeztetett az amerikai szövetség és a férfi versenyeket szervező ATP képviselőivel.

„Nagyon valószínű, hogy ha karanténba kell is vonulnunk, a pályákat azért használhatjuk edzésre, de most még az is elképzelhető, hogy egyáltalán nem kell karanténba menniük az Amerikába utazó sportolóknak, ez pedig fantasztikus lenne”

– mondta Djokovic, aki eddig háromszor, legutóbb 2018-ban nyerte meg a US Opent.

„Európában vagyok, várok és meglátom, hogyan alakulnak a dolgok New Yorkban. Bőven van még időm eldönteni, hogy utazok-e vagy sem”

– fogalmazott Djokovic.

Forrás: MTI