Djokovic: szomorúnak és üresnek érzem magam

A favorit szerb a spanyol Pablo Carreno Busta ellen riválisa 6:5-ös vezetésénél dühösen elütötte a labdát, amely torkon találta az egyik vonalbírót.

Most kezelnem kell a bennem lévő csalódottságot, tanulni fogok az esetből, hogy jobb ember lehessek. Mindenkitől elnézést kérek” – írta közösségi oldalán az idei 26 meccsén veretlen Djokovic, aki 18. Grand Slam-diadalára készült New Yorkban.

The man they call the 'Joker' has left the @usopen with an apology, saying he feels 'sad and empty'. @DjokerNole was kicked out of the tournament this morning after whacking a ball into a lineswoman's throat. https://t.co/x9MeAG8xdH @MattCarmichael #USOpen #7NEWS pic.twitter.com/f7nxURyT2i

