Döntőbe jutott a Phoenix

A vendégektől Chris Paul 41 pontot szerzett, míg a hazaiaktól Marcus Morris 26-tal volt a legeredményesebb.

What a performance… Chris Paul erupts for an #NBAPlayoffs career-high tying 41 PTS, including 31 in the 2nd half, as the @Suns win Game 6 and advance to the #NBAFinals presented by YouTube TV for the first time since 1993. #ThatsGame

41 PTS | 16-24 FGM | 7 3PM | 8 AST pic.twitter.com/OiGaa0NGN2

— NBA (@NBA) July 1, 2021