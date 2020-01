Drogba és Trezeguet is pályára lép a gálameccsen

Az ausztrál szövetség kedden bejelentette, hogy a gálát május 23-án az Olimpiai Stadionban rendezik meg. Hozzátették: az elefántcsontparti és a világbajnok francia támadó mellett már a biztos résztvevők között van a trinidadi Dwight Yorke, a dél-koreai Pak Csi Szong, az antiguai származású, de angol válogatott Emile Heskey, a horvát Dario Simic, a kanadai Dwayne de Rosario, a kameruni Geremi, a portugál Pedro Mendes és az olasz Claudio Marchisio. Az ausztrál csapatban Mark Bosnich, John Aloisi és Mark Milligan is pályára lép.

Didier Drogba will play in a charity football match to raise money for the Australian bushfire appeal.

— BBC Sport (@BBCSport) January 28, 2020