Edzőként próbálja ki magát az NBA egykori MVP-je

A 46 éves kanadai szakember az elmúlt öt esztendőben a Golden State Warriors tanácsadója volt – a csapat ezen időszak alatt négyszer szerepelt a nagydöntőben és kétszer megnyerte a bajnokságot.

Nash először lesz vezetőedző, sajtóinformációk szerint négy évre írt alá.

2005-ben és 2006-ban kapta meg az MVP-címet a Phoenix Suns színeiben.

Az All Star-csapatba nyolcszor választották be, a Hírességek Csarnokába 2018-ban került be.