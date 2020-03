Egyelőre nem halasztják el az olimpiát

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) keddi közleménye szerint egyelőre nincs szükség drasztikus döntésekre a nyári, tokiói olimpiával kapcsolatban a koronavírus-járvány miatt.

A szervezet sajtóközleménye úgy fogalmaz: az egész világ számára példa nélküli helyzet állt elő, a körülmények napról napra változnak, és befolyásolják az olimpia előkészületeit, de a NOB továbbra is teljes mértékben elkötelezett az ötkarikás játékok megrendezése mellett. Álláspontja szerint

jelenleg – több mint négy hónappal a rajt előtt – nincs szükség drasztikus döntésekre.

„Az előkészületekben résztvevők egészsége a legfontosabb számunkra. Minden intézkedést megteszünk a sportolók, az edzők és a háttérstábok biztonságának és érdekeinek védelmében. Az olimpiai közösség tagjai támogatják egymást a jó és a nehéz időkben egyaránt” – mondta Thomas Bach NOB-elnök.

A NOB továbbra is arra ösztönöz minden sportolót, hogy folytassa a felkészülést,

a maga részéről pedig folytatja a konzultációkat valamennyi érintettel. Kedden a nyári olimpiai sportágak nemzetközi szövetségének (ASOIF) vezetőivel tárgyaltak a NOB illetékesei, a következő napokban pedig a nemzeti olimpiai bizottságok, a sportolói bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC), illetve számos nemzetközi sportági szövetség képviselőivel ülnek tárgyalóasztalhoz.

A NOB üdvözölte Abe Sindzó japán miniszterelnök keddi bejelentését, amely szerint a G7 országok a „teljes” olimpia megrendezését támogatják.

A közlemény szerint a sportolói helyek 57 százaléka már gazdára talált, a kvalifikációs időszak folytatásában viszont módosításokra lesz szükség. Az ezekkel kapcsolatos javaslatokat a nemzetközi sportági szövetségek április elejéig nyújthatják be. Továbbra is törekedni kell a tervezett kvalifikációs események megrendezésére, hogy a lehető legtöbb kvóta versenykörülmények között találjon gazdára. Amennyiben ez nem lehetséges, különböző sportági rangsorokat, illetve az eddigi eredményeket kell figyelembe venni.

A vírus terjedése miatt számos országban komoly korlátozásokat vezettek be, és az intézkedések között szerepel a sportesemények törlése, halasztása. Az UEFA éppen kedden döntötte el, hogy a labdarúgó Eb-t 2021-re halasztja. A nemzetközi versenynaptár teljesen felborult, és sok olimpiai kvalifikációs viadal elnapolásáról határoztak a szövetségi vezetők. Ezek nyomán is egyre nő az aggodalom az olimpia megrendezését illetően. Február közepén munkacsoportot állítottak fel, amelyben a NOB, az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az olimpiai szervezőbizottság, a japán hatóságok és a tokiói városvezetés illetékesei tevékenykednek.

Forrás: MTI