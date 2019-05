Elbúcsúzott a szurkolóktól Robin van Persie

A rotterdami együttes meglepetésre 2-0-ra kikapott vasárnap az ADO Den Haagtól, a visszavonuló 35 éves holland futballista számára azonban így is szép marad a búcsú:

A 102-szeres válogatott játékos tavaly elhódította a Holland Kupát a Feyenoorddal, nem sokkal később pedig jelezte, hogy még egy szezont vállal.

Robin van Persie received a guard of honour as he was subbed off in his last ever game! 👏👏 pic.twitter.com/Ev1XLPO1M8

— Soccer AM (@SoccerAM) May 12, 2019