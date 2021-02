Fegyverrel fenyegetett egy családot az NBA-sztár

A 24 éves irányítót azt követően büntette meg a liga, hogy a bíróságon bűnösnek mondta magát egy szeptemberi esetben, amely során

A kiérkező rendőrök erős marihuánaszagot éreztek, amikor megközelítették a házat, és három embert őrizetbe vettek, akik egy autóval megpróbáltak elhajtani.

Beasleyt a bíróság 120 nap börtönre ítélte, amit azonban házi őrizetben is tölthet, vagy ledolgozhat egy menhelyen a mostani NBA-szezon végén, emellett folyamatosan megfigyelik majd.

Timberwolves guard Malik Beasley has been suspended 12 games without pay for pleading guilty to a felony charge of threatening to commit a crime of violence for the purpose of terrorizing another person, the NBA announced today. pic.twitter.com/0DSk65pLdn

