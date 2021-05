Gerrard lett a legjobb edző Skóciában

A BBC beszámolója szerint a skót szakírók által odaítélt elismerést első ízben nyerte meg a Liverpool korábbi klasszis középpályása, aki 2018-ban ült le az együttes kispadjára.

A Rangers idén veretlenül nyerte a skót bajnokságot, és tíz év után taszította le a trónról a városi rivális Celticet.

🏅 #RangersFC manager Steven Gerrard has been named as Scottish Football Writers’ Association Manager of the Year for 2020/21.

🏆 #Champion55 pic.twitter.com/0sailmkYRK

— Rangers Football Club (@RangersFC) May 12, 2021