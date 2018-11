Ibrahimovic: én vagyok a futball

Az előző, életrajzi kötete után most egy interjúgyűjtemény kerül a könyvesboltok polcára, amelyet Mats Olsson szerkesztett – adja hírül az Origo. A címválasztás a labdarúgótól nem épp meglepő módon igen magabiztosra sikeredett, ugyanis így hangzik: Én vagyok a futball. A kötet svéd és angol nyelven elérhető – egyelőre.

HEJ SVERIGE! Today my new book is released in Swedish and several other languages. It is a book about my career as a football player with lots of interviews with me and former colleagues, written by @MatsOlssonNY. Enjoy pic.twitter.com/L1aZGCjvlp

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 8, 2018