Idén először nyert otthon a Hertha, Szalai betalált

A Hertha 2018-ban eddig még nem nyert mérkőzést hazai pályán, és a Köln ellen sem állt győzelemre a szünetben. Sőt, egy kapuskirúgás utáni góllal a vendégek vezettek 1–0-ra – számolt be róla a Nemzeti Sport Online.

A második félidő elején azonban Davie Selke négy perc alatt kétszer is betalált, minimális előnyét pedig meg is tartotta Dárdai Pál csapata. Az már csak hab a tortán, hogy a győztes találat volt a Hertha 1000. gólja a Bundesliga 1.-ben – fogalmazta meg a lap.

Dárdai Pál az egyenlítő góljuk után: Szép munka Davie, most csináld meg újra … – tette közzé a Hertha ezt a képet a Twitter-oldalán.

[Pal after the first goal]: Good job, Davie, now go do that again…. 😜#hahohe #BSCKOE 2-1 pic.twitter.com/MLtRJEcLKT

