Ilyen reakciókat váltott ki a Liverpool bajnoki elsősége

Jürgen Klopp, a Liverpoolt 30 esztendő, 1990 után ismét sikerre vezető tréner nehezen találta a szavakat.

– fogalmazott.

A megszólítottak közül a Liverpoollal legutóbb bajnoki címet nyerő skót tréner leszögezte: a Klopp érkezése óta eltelt időszak, különösen az elmúlt két esztendő rendkívül pozitív.

– vélekedett Dalglish.

„Hihetetlen eredmény a csúcsjátékosok által alkotott fantasztikus kerettől” – dicsért a klublegenda Gerrard, aki a „világklasszis edzőn” túl a szakmai stáb és a tulajdonosi kör munkáját is kiemelte.

Csatlakozott egykori csapattársához a tavaly visszavonult Fernando Torres is: a spanyol csatár a „hihetetlen keret, pazar edző és nagyszerű szakmai stáb” felett kiemelt „minden egyes” drukkert.

– utalt a klub indulójára a Kölyök (El Nino) becenévre hallgató Torres, aki 142 tétmérkőzésen 81 gólt szerzett a Liverpool színeiben.

„Több mint megérdemelt elismerés egy kiváló szezon után, 30 év elteltével. Ma kiváltképp büszke vagyok arra, hogy ehhez a rendkívüli klubhoz tartozom” – fogalmazott a Torreshez hasonlóan világ- és Európa-bajnok Pepe Reina, aki jelenleg az Aston Villa kapusa, de 2005 és 2014 között a Liverpoolban futballozott.

At the end of the storm, there's a golden sky…

You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/W3StY8FSPM

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 26, 2020