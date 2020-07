Indulhat a Bajnokok Ligájában a Manchester City

A CAS hétfői indoklása szerint a klub nem sértette meg a pénzügyi fair play szabályait, ugyanakkor

Az UEFA a Football Leaks szivárogtatása nyomán indított vizsgálatot a Manchester City ellen. A honlap által nyilvánosságra hozott belső levelezésből és klubdokumentumokból az derült ki, hogy az arab tulajdonú egyesületet szabálytalanul finanszírozták és éveken keresztül megtévesztették az UEFA-t, bár mindezt a klub tagadta. Az egyesület a vizsgálat során nem működött együtt az UEFA-val, amely szerint a szabálytalanságok a 2012 és 2016 közötti időszakban történtek.

BREAKING: Manchester City’s two-year European ban has been lifted, and their fine reduced to €10M, by the Court of Arbitration for Sport pic.twitter.com/5jdT5RDKrr

