Kínai rúdon születik a magyar világszám

Fehér Ádám mindig nagyon mozgékony gyerek volt és sokat sportolt. Tizenkét évesen testnevelésórán éppen a bordásfalon bohóckodott, amikor azt mondta neki a testnevelő tanár, hogy artistának kéne tanulnia. Akkor még azt sem tudta pontosan, mit is csinál egy artista, de amikor utána­nézett és látványos videókat talált, eldöntötte, felkészül az artistaképző felvételijére – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Kassai Benjámin hasonló utat járt be. Úszott, karatézott, atletizált és focizott is, de sehol nem érezte úgy, hogy megtalálta, amit keres. Az ő érdeklődését a keresztanyja egy megjegyzése keltette fel, és tízévesen már az artistaképző felkészítőjére járt, mert úgy érezte, ez a legkeményebb sport, ez az, ami addig hiányzott.

A két fiatal artista az alapozó évek idején, az előkészítőben találkozott, ahol a diákok megtanulnak zsonglőrködni, talajon dolgozni és megismerkednek az akrobatikával. Nekik az utóbbi tetszett és egyből barátok lettek. Miután pedig Fehér Ádám elkezdett ismerkedni a kínai rúddal, Benjámin is követte, és azóta elválaszthatatlanok – írta a lap.

A kínai artistaszámok egyik fontos és az egész cirkuszvilágban elterjedt kelléke a kínai rúd. Ez egy öt méter magas, gumival bevont és négy oldalról kifeszített eszköz.

„A kínai rúd egy olyan előadóművészi forma, ami a gimnasztikát és az akrobatikát egy függőleges rúd köré kombinálja„ – mondta Kassai Benjámin a lapnak.

„Abban, hogy erőszámot szeretnék csinálni és ez lesz majd az utam, szinte biztos voltam, a tanárom is biztatott, hogy kezdjek el dolgozni rúdon, és azóta ez el is dőlt. A legutóbbi cirkuszfesztivált még tátott szájjal, a nézőtérről figyeltem, és már az hatalmas siker volt, hogy lehetőségünk volt itt bemutatkozni, hogy a világ vezető cirkuszainak igazgatói előtt szerepelhetünk – mondta el Fehér Ádám, majd kiemelte:

”Amikor a produkciónk után kiderült, hogy egy olasz fesztiválra meghívást kaptunk, úgy gondoltam, meg is van, amiért jöttünk, az már csak hab volt a tortán, hogy érmesek is lettünk. Ez nagyon nagy dolog. Egy teljesen új számot mutattunk be, a fesztivál közönsége láthatta először. Sok saját ötletünk volt benne, de egy koreográfus is segített, hogy még egyedibb legyen. Több hónapon keresztül, napi két-három órát készültünk és nagyon szeretnénk minél több helyen bemutatni. A produkció legnagyobb különlegességét azok a szaltók adják, amelyeket a rúdon mutatunk be.”