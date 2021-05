Lampard is bekerült a Hírességek Csarnokába

A liga honlapjának beszámolója szerint Lampard 1995 és 2015 között 21 szezont játszott a PL-ben előbb a West Ham United, a Chelsea, majd a Manchester City színeiben. A londoniakkal háromszor nyert bajnoki címet, összesen 609 mérkőzésen szerepelt az angol élvonalban, ezeken 177-szer volt eredményes.

A már bejelentett öt játékoson kívül az első körben további három tagja lesz az újonnan életre hívott Hírességek Csarnokának. A labdarúgókat 23 jelölt közül választották ki.

A midfielder widely regarded as one of the best of his generation, viewed as a hero among @ChelseaFC fans and respected across the footballing divide

🔵 Frank Lampard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/EBZYOdVGjD

