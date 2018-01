Lesöpörte a Boston a Clevelandet

A legutóbb nagydöntős Cleveland Cavaliers simán kikapott a jelenlegi keleti első Boston Celtics vendégeként az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA).

A hazaiak végig uralták a mérkőzést, melynek félidejében nyolc ponttal vezettek, a harmadik szakaszban pedig már 20 pont is volt az előnyük. A 102-88-as Celtics-sikerrel zárult meccsen ráadásul egyik legjobbját is elveszítette a Cavs, mivel Kevin Love a második negyed hajrájában bokasérülés miatt cserét kért, s már nem is tudta folytatni az összecsapást.

A Keleti főcsoportban harmadik helyen álló Cleveland legutóbbi öt meccséből négyet vereséggel zárt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Eredmények:

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers 102-88

Orlando Magic-Houston Rockets 98-116

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs 112-106

Washington Wizards-New York Knicks 121-103

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves 98-97

Miami Heat-Detroit Pistons 111-104

Chicago Bulls-Toronto Raptors 115-124

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 122-101

Dallas Mavericks-Golden State Warriors 122-125

Denver Nuggets-Phoenix Suns 134-111

Utah Jazz-New Orleans Pelicans 98-108

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 96-133