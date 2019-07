Marad Liverpoolban a belga válogatott

Az angol klub nem közölte, hogy mennyi időre kötelezte el magát a 24 éves csatár.

A Liverpool öt éve szerezte meg Origit a Lille-től, de a 2017/18-as idényben kölcsönadta a Wolfsburgnak, és sokáig az előző szezonban sem volt meghatározó játékos a Vörösöknél, tavasszal viszont kulcsfontosságú gólokkal segítette csapatát.

Divock Origi has committed his future to the Reds. 🙌

— Liverpool FC (@LFC) July 10, 2019