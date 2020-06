Meghalt az MU legendás védője

A védő 1960-ban az ír Shelbourne-től igazolt az MU-hoz, melyben 535 mérkőzésen lépett pályára. Tizenhárom évet töltött az angol együttesben, ez idő alatt a BEK-diadal mellett kétszer bajnoki címet, egyszer pedig hazai kupagyőzelmet ünnepelhetett.

Klubja Twitter-bejegyzésben Dunne-t az MU valaha volt egyik legjobb szélső védőjének nevezte.

One of our greatest-ever full-backs. An integral part of the 1968 European Cup-winning side. A player who made 535 appearances in the red shirt of Manchester United.

Our heartfelt condolences go to the loved ones of Tony Dunne. May he rest in peace. pic.twitter.com/M8xYNdqMcU

— Manchester United (@ManUtd) June 8, 2020