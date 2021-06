Megvan az NBA-szezon legértékesebb játékosa

A szerb sztárt a szakírók szinte egyhangú véleménye alapján kiáltották ki az év legjobbjának, ugyanis

és összességében 971 pontot kapott, míg a második helyen zárt Joel Embiid, a Philadlephia 76ers magas embere 586-ot, a harmadik Stephen Curry (Golden State Warriors) pedig 453-at.

Jokic az alapszakasz mind a 72 találkozóján pályára lépett és egészen kimagaslóan teljesített.

s nagyban hozzájárult ahhoz, hogy együttese a harmadik helyen végzett a Nyugati főcsoportban.

A center az alapszakaszban nyújtott teljesítményéért kapta az elismerést, de a most zajló rájátszásában is remekel eddig. A főcsoport elődöntőjébe jutott Nuggets hét mérkőzésén átlagban 31,4 pontot dobott és 10,3 lepattanót szerzett.

Nikola Jokic is your 2020-21 NBA MVP 🏆👏 @nuggets

The news was first reported by The Athletic and confirmed to ESPN. pic.twitter.com/ZIZpPmjHua

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 8, 2021