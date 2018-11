Mourinho állítólag nem akart sértegetni

A portugál trénert a torinói drukkerek folyamatosan heccelték a találkozó alatt, majd amikor az MU a hajrában váratlanul fordított és ezzel értékes három pontot szerzett, a láthatóan frusztrált Mourinho a füléhez tartotta kezét, ezzel jelezve, hogy most várja a nézők véleménynyilvánítását.

– mondta az olasz Sky csatornának, hozzátéve, hogy hideg fejjel azért nyilván nem viselkedne így.

Mourinho két hete, a manchesteri mérkőzésen is összetűzésbe került a Juventus-drukkereivel, akiknek az akkori provokálására három ujját mutatta fel, utalva az Internazionale vezetőedzőjeként elért sikereire, a 2010-es triplázásra.

A portugál tréner szerdai viselkedését már a pályán szóvá tette Leonardo Bonucci, a hazaiak védője, majd a körülötte felforrósodó légkörben Mourinhót le kellett kísérni a pályáról.

Íme, az eset:

Man United just come back from 1-0 down against Juventus in Turin. Instead of letting the credit go to the players, Mourinho’s antics will take the attention away from the result & make it all about him.

Bonucci certainly wasn’t happy & Ashley Young backed his man. #JUVMUN pic.twitter.com/StNteTV8Ez

— #UCL (@R1Finesse) November 7, 2018