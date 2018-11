Na, ilyet bíró még nem csinált

A történet azzal kezdődött, hogy a bíró az öltözőben felejtette a pénzfeldobáshoz használt érmét, így a kezdőrúgás eldöntéséhez alternatív megoldást kellett találnia. Akár vissza is szaladhatott volna az érméért, de a televízió élőben közvetítette a meccset, nyomás alatt pedig úgy döntött McNamara, hogy a két csapatkapitány döntse el kő-papír-ollóval a kezdőrúgást.

🏟 Referee David McNamara took charge of @ManCityWomen v @ReadingFCWomen.

💰 He left his coin in the dressing room for the coin toss.

🤔 So what does he do?

🤷‍♂️ Makes the captains play Rock, Paper, Scissors to determine the result of the toss.

❌ He's been banned for 21 days. pic.twitter.com/pvCL3YMMJs

