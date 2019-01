Premier League-játékos gépe tűnt el a La Manche csatorna fölött

A francia rendőrség bejelentése szerint a légügyi hatóság hétfőn 20.23 órakor értesítette a mentőalakulatokat, hogy megszakadt a kapcsolat a Nantes-ból Cardiffba tartó, két személyt szállító egymotoros repülőgéppel. Mentőhajók és helikopterek indultak útnak, hogy átvizsgálják a Guernsey-sziget környékét, ám négy órával később fel kellett függeszteniük a keresést az időjárási körülmények romlása miatt. Kedden reggel brit és francia csoportok közösen folytatták a kutatást, ám nem találták meg a repülő nyomait.

There is "genuine concern" Premier League footballer Emiliano Sala was on a light aircraft which disappeared between France and Cardiff.

