Sporttörténelmet írna a negyedosztályú Saarbrücken

Optimistán várja a Bayer Leverkusen elleni keddi Német Kupa-elődöntőt Lukas Kwasniok, a negyedosztályú 1. FC Saarbrücken labdarúgócsapatának vezetőedzője.

„Első negyedik ligás együttesként jutottunk be a legjobb négy közé, ezzel klub- és futballtörténelmet írtunk. Most pedig sporttörténelmet akarunk írni” – fogalmazott a 38 éves tréner, aki ugyanakkor a realitás talaján mozog az esélyeket illetően.

„Alázatosak, de magabiztosak vagyunk. Száz meccs közül 99-et biztosan elvesztünk a Leverkusen ellen, de június 9-ét a Saar-vidék ünnepnapjává szeretnénk tenni”

– mondta.

Azzal kapcsolatban, hogy csapata három hónapja nem játszott tétmérkőzést, Kwasniok úgy véli, hogy ez alapvetően hátrány, „de egy meccset tekintve nem játszik szerepet”.

„Hatvan perc után jön az adrenalin és a végső sípszóig hajtja majd a játékosokat”

– jósolta.

A tréner azt ugyanakkor hátrányként éli meg, hogy a koronavírus-járvány miatt ezt a találkozót is nézők nélkül rendezik meg.

„Így elveszítjük a 12. emberünket, 11 a 11 ellen kell küzdenünk. Ezzel együtt a körülmények egy kicsit szokatlanabbak lesznek, összességében ez nekünk kedvezhet”

– mondta.

A házigazdák esélyeit némileg növeli, hogy hétfőn biztossá vált, a vendégek válogatott játékosa és aktuális gólfelelőse, Kai Havertz nem léphet pályára az összecsapáson. A középpályás már a szombati, Bayern München elleni bajnokit is kihagyta térd- és izomfájdalom miatt, s most már az is kérdéses, hogy vasárnap, a Schalke 04 elleni idegenbeli Bundesliga-találkozón ott lehet-e. Rajta kívül a csapatkapitány Lars Bender, továbbá Daley Sinkgraven és Leon Bailey is kihagyja a Saarbrücken elleni kupacsatát.

Az 1. FC Saarbrücken és a Bayer Leverkusen kedden 20.45 órától csap össze a Német Kupa első elődöntőjében. A másik ágon – szerdán – Bayern München-Eintracht Frankfurt csatát rendeznek.

Forrás: MTI