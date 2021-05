Szerdán begyűjtheti első kupáját Solskjaer az MU edzőjeként

A Manchester United második alkalommal hódíthatja el a labdarúgó Európa-liga trófeáját, míg döntős ellenfele, a Villarreal először nyerheti meg az európai klubfutball második legrangosabb versenysorozatát a szerda esti, gdanski fináléban.

Az MU vezetőedzője, a játékosként az egyesülettel Bajnokok Ligája-győztes és hatszoros angol bajnok Ole Gunnar Solskjaer edzői pályafutása első nagy diadalára készül, míg a másik oldalon az El-specialistának számító Unai Emery a Sevillával 2014 és 2016 között sorozatban aratott három sikere után immár negyedszer lehet trénerként El-győztes.

A két együttes más-más utat járt be eddig, mert amíg a Villarreal parádés teljesítménnyel, veretlenül masírozott a döntőbe, addig a manchesterieknek nem sikerült továbbjutniuk a BL csoportköréből, az El egyenes kieséses szakaszában viszont két olasz riválist is búcsúztattak. Az is igaz ugyanakkor, hogy a spanyoloknak az első komolyabb ellenféllel az elődöntőben kellett szembenézniük, de az Arsenalt is magabiztosan ejtették ki, az MU pedig a fináléba kerülésért vívott párharcban figyelemre méltó módon verte 6-2-re otthon az AS Romát, hogy aztán idegenben a 3-2-es vereség is beleférjen neki.

Ami a két csapat bajnoki szereplését illeti, ebben az MU volt sikeresebb, mivel másodikként zárt a Premier League-ben, a Villarrealnak viszont csak a hetedik helyet sikerült megkaparintania a La Ligában,

ami Konferencia Liga-szereplést ér, ugyanakkor egy Európa-liga győzelem automatikusan BL-főtáblát jelentene a spanyol együttesnek a következő idényre.

Érdekesség, hogy

az MU és a Villarreal eddig négyszer játszott egymással, mind a négy alkalommal a BL csoportkörében, és ezeken a találkozókon kivétel nélkül gól nélküli döntetlen született.

A 2005-ös és a 2008-as BL-idényben is azonos négyesben szerepeltek, de sem Spanyolországban, sem pedig Angliában nem bírtak egymással.

A két edzőnek majdnem minden meghatározó játékosa rendelkezésére áll, Solskjaer ugyanakkor vélhetően nem számíthat majd a bokasérüléssel bajlódó csapatkapitányára, Harry Maguire-re, legalábbis a norvég tréner legutóbb még azt nyilatkozta, hogy a védő bevetésére nem sok esélyt lát. Emerynek kellemesebb gondokkal kell szembenéznie, két jó kapus közül is választhat, támadásban pedig arról kell döntenie, hogy Gerard Moreno mellé Paco Alcácernek, vagy az El-ben rutinos, kétszeres győztes Carlos Baccának szavaz-e bizalmat.

„Büszke vagyok arra, hogy egy döntőben irányíthatom a Manchester Unitedet. Fantasztikus utat tettünk meg eddig, de ez csak egy állomás lesz abban a hosszú folyamatban, melynek végén remélhetőleg visszakapjuk a mi Manchester Unitedünket”

– nyilatkozta az uefa.com-nak Solskjaer.

Emery úgy vélte, megérdemlik, hogy pályára lépjenek a fináléban: „A legjobb teljesítményünket fogjuk nyújtani, és megmutatjuk, hogy meg tudunk küzdeni a Manchester Uniteddel a trófeáért.”

A gdanski El-döntő szerdán 21 órakor kezdődik a francia Clément Turpin sípjelére.

Forrás: MTI