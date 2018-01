Tizenhét ponttal mutatkozott be a Cleveland sztárja

Isaiah Thomas 17 ponttal mutatkozott be a nagydöntős Clevelandnél az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) keddi játéknapján.

A nyáron Bostonból érkezett, All Star-válogatott játékos csípősérülés miatt nem léphetett eddig pályára, és összességében hét hónapig volt harcképtelen. A három vereség után nyerő Cavs ásza, LeBron James 24 pontig jutott a Portland ellen.

A San Antonio hat napon belül másodszor is legyőzte a New Yorkot, amely 12 vendégszereplés mellett mindössze négy hazai meccset vív januárban. A texasiak kispadján ülő Gregg Popovich immár 1176 sikernél tart – valamennyit a Spurs edzőjeként érte el -, így már egyedül áll az örökranglista ötödik helyén, megelőzve George Karlt.

A Phoenix elképesztő hajrát mutatott be az Atlanta ellen: az utolsó két percben tízpontos hátrányból fordított, és egy 15-4-es rohammal fejezte be a találkozót. A mérkőzés hőse Devin Booker volt, aki 34 pontjából nyolcat az utolsó 37 másodpercben dobott, és ő értékesítette a győztes büntetőt is.

A Charlotte szezonbéli klubcsúcsot jelentő 131 pontot szerzett Sacramentóban, míg a Los Angeles Clippers főként a cserepadról beszálló Lou Williams 33 pontjának köszönheti sikerét a Memphis ellen.

Eredmények:

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers 127-110

New York Knicks-San Antonio Spurs 91-100

Phoenix Suns-Atlanta Hawks 104-103

Sacramento Kings-Charlotte Hornets 111-131

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 113-105