Vonalbírónak ütött labda miatt kizárták Djokovicot (videó)

Az eset után hosszú vita kezdődött, a szerb sztár a mérkőzésvezetővel és a verseny első emberével közel tíz percig tárgyalt, majd tudomásul vette, hogy – a szabályoknak megfelelően – a kizárás sorsára jutott.

HOLY CRAP. Djokovic defaulted after he inadvertently hits a ball and strikes a line judge in the neck. She had to leave. pic.twitter.com/BECdydrKFw

— Mark Armstrong (@ArmstrongABC11) September 6, 2020