Még nem kezdődtek meg az elit labdarúgó-bajnokságok, ám így is minden szinten, szinte minden kontinensről dől ránk a futball. Alighogy befejeződött a huszonegy éven aluliak Európa-bajnoksága, máris a nyakunkon van a női világbajnokság fináléja. Eközben az Egyesült Államokban zajlik az Aranykupa, a fekete kontinensen az Afrika-kupa, Brazíliában pedig a Copa América. Egy futballrajongónak ebben az időszakban a tévé távkapcsolója – és nem csak a forróság miatt – kis híján megolvad a markában. Arról nem is szólva, hogy az éjszakai baglyok is kiélhetik magukat, hiszen a Copán a brazil–argentin csúcsrangadó európai idő szerint hajnali fél háromkor kezdődött. Úgyhogy másnap néhány ismerősöm nem csak a kánikula miatt kóvályog…

Persze, ha ennyi meccs zajlik szinte egy időben, óhatatlan, hogy ne legyenek meglepetések. Az első, amelyikre felkaptam a fejem, hogy Madagaszkár legyőzte Nigériát. Az Afrika partjainál fekvő szigetország válogatottja történelme során először vehetett részt Afrika-kupán. A tornán egy Guinea elleni döntetlen után legyőzte Burundit, majd a szebb időket megélt „Szuper Sasokat” is, így csoportelsőként tovább is jutott. Azaz – hogy stílszerűen az állatvilágnál maradjunk – a véznaujjú maki elbánt a levegő urával. Laikusként azért annyit hozzátennék, hogy amióta „láthatóak” az Afrika-bajnokság összecsapásai, nem voltak még ilyen unalmas párharcok. Igaz, ez annak is lehet a következménye, hogy a csapatok kóros góliszonyban szenvednek.

Eközben a Copa Américán a házigazda brazilok az örök rivális Argentínát búcsúztatva jutottak a döntőbe. Nagyon úgy tűnik, hogy az argentin sztár, Lionel Messi pályafutása során már aligha emelheti magasba a Copa kupáját…

A nők franciaországi világ­bajnoksága viszont határozottan üde színfoltja a sportág nagy eseményeinek sorában. Kezdjük ott, hogy

rengetegen kíváncsiak a helyszínen is a gyengébbik nem küzdelmeire.

A találkozók többsége pedig egyenesen látványos, nem megbántva a hölgyeket, férfias csatákat hozott. Összességében a „csajok” szemre is tetszetősen fociznak. A végső cél felé haladva aztán az is kiderült, hogy az angol női válogatott nem lép a férfiak nyomdokába, már nem szerez csillagot a mezén levő címer fölé mint vb-győztes, mert helyzeteit elpuskázva kikapott az elődöntőben a háromszoros bajnok Egyesült Államoktól. Így a tengerentúliak a tulipánosokkal döntőznek, mivel a hollandok két vállra fektették Svédország nemzeti tizenegyét.