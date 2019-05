A hét végén két igen rangos sportesemény is lesz fővárosunkban. A Papp László Budapest Sportarénában a címvédő Győri Audi ETO KC részvételével rendezik meg a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét, és a Duna Arénában is ott lesznek a legjobbjaink Hosszú Katinka vezérletével az úszók Bajnokok Ligája (FINA Champions Swim Series) elnevezésű viadalán. Ám amíg előbbi bejáratott esemény nálunk, 2014 óta mi vagyunk a házigazdái, utóbbit gyaníthatóan még az úszóversenyek iránt érdeklődők nagy része sem tudja hova tenni.

Ami persze nem meglepő, hiszen az úszásban a BL-t – ezt még ízlelgetnünk kell! – csak tavaly decemberben találták ki, és a 2019-es évad három versenyéből egyelőre az elsőn vagyunk túl. Ezt áprilisban Kínában, Kantonban rendezték, a harmadik pedig majd az Egyesült Államokban, Indianapolisban lesz. A formabontó lebonyolításban nincsenek selejtezők, csak döntők, minden számban meghívás alapján négy versenyzővel, lehetőleg az adott szám legjobbjaival. A „beugró” olimpiai vagy vb-érem, dobogós világranglista-pozíció, szóval, tényleg a legszűkebb elitet igyekeznek összehozni. Az úszókat motiválja a sorozat több mint 3 millió dolláros összdíjazása, vagyis

a hét végén Budapesten is több mint egymillió dollárt osztanak ki.

Ezeknek a versenyeknek semmi közük a FINA (Nemzetközi Úszószövetség) hagyományos világkupa-sorozatához, amelynek az idei hét helyszíne közül az ötödik Budapest, októberben megint nálunk csobbannak vízbe a földkerekség legjobbjai. Aki idáig követte a fonalat, az most jó eséllyel belegabalyodik, mert tavaly év végén magánkezdeményezésre megalakult a Nemzetközi Úszóliga (International Swimming League) is. Ebben jelen állás szerint négy amerikai és négy európai város áll ki csapattal, Budapest a Team Iron Swimmel, és fővárosunk „természetesen” itt is versenyhelyszín lenne. Ami nem is kérdés, elvégre a Liga létrehozásához Hosszú Katinka puhította meg Konsztantyin Grigorisin orosz milliárdost, aki 15 millió dollárt tesz be a projektbe.

A FINA éppen ennek a sorozatnak az ellensúlyozására találta ki a Bajnokok Ligáját. Az úszók nem járnak rosszul, több pénzt kereshetnek, de az nagy kérdés, hogy a sok verseny nem megy-e a színvonal rovására. A csúcsformát idén mégiscsak a dél-koreai világbajnokságra kellene időzíteni. Nagy nevekkel hangzatosan minden versenyt el lehet adni, de a stopper biztosan nem hazudik.