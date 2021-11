Az utolsó orosz cárt, II. Miklóst 1918-ban a bolsevikok végezték ki, Jekatyerinburgban, az elhíresült Ipatyev-ház pincéjében lőtték le a családjával együtt, de most persze nem róla lesz szó. Hanem a magyar úszósport egyik legeredményesebb edzőjéről, a Cár néven ismert, 64 éves Turi Györgyről, a Kőbánya SC (korábban Bp. Spartacus) úszóműhelyének vezetőjéről, akire mostanság ugyancsak lőnek rendesen.

Korábbi tanítványai közül a sort az idén visszavonult Cseh László nyitotta, aki egy interjúban arról beszélt, hogy lelki és fizikai terrorban éltek Turi mellett, s ugyan vele nyert az olimpiákon három ezüstöt és két bronzot, de a módszereit már nem tudta elviselni, 2014 végén ezért is köszönt el tőle. Hosszú a megszólalók sora, hallani a vízből hajánál fogva kirángatott versenyzőről, a második emeletig felhallatszó elcsattanó pofonokról és egy rejtélyes farúdról is, amivel a tréner gumi­kötelezés közben suhintott oda. Vagy a medence partjáról a vízbe, ha elégedetlen volt az ott látottakkal. Néhány nyaklevest Turi is elismer, mint mondja, amikor kifogyott az általánosan elfogadott pedagógiai eszköztárából; a farúd viszont csak egy nélkülözhetetlen pálca, amivel a hibás mozdulatokra lehet felhívni az úszók figyelmét. Ordibálnia pedig szükségszerű, hiszen az úszók feje gyakran van a víz alatt, így nem hallanák az intelmeit. Szóval a mester szerint nincs itt semmi látnivaló, tessék kérem tovább sétálni.

Most afelé ne menjünk el, hogy a szexuális zaklatás vádja is megjelent. A tréner visszautasítja, hogy a pekingi olimpián az egyik úszónőnk nyakát csókolgatta volna, itt egy állítás áll szemben egy tagadással; ám a kőbányai kemény világ, az ottani drill egyre jobban kirajzolódik a vissza­emlékezésekből. Turi György azonban azt joggal mondja, hogy akinek nem tetszett ez a világ – amiben ő is szocializálódott –, az rögtön elmehetett volna, senkinek nem tartott pisztolyt a fejéhez, az eredmények pedig őt igazolták. Tény, hogy Szöul (1988) és London (2012) között minden olimpián volt legalább egy érmes tanítványa, Cseh László mellett pedig olyan úszók sikereiben játszott tevékeny szerepet, mint Egerszegi Krisztina, Güttler Károly, Kovács Ágnes és Risztov Éva.

A sikerekért meg kell szenvedni, és az a helyzet, hogy mindenki csak utólag vonhat mérleget, megérte-e neki a szenvedés. Ne tagadjuk, sokan mondják azt is, hogy igen. Ám ahogy

II. Miklóson túlhaladt a történelem, ezt az utolsó Cár sem kerülheti el.