Szokták mondani, hogy a rövid pályás gyorskorcsolyázás olyan, mint a Formula–1, a versenyzők itt is pokoli gyorsan száguldanak és előznek, és ez is veszélyes műfaj. Hiába mindenek felett a biztonság, a palánknak csapódás agyrázkódással is járhat, és abból is komoly galiba támadhat, ha valakinek átkorcsolyáznak a lábán vagy a kezén.

Azt azért eddig nem hittük, hogy a Budapesti Közlekedési Központ 26-os busza is veszélyforrás, de most már tudjuk, miután négy válogatott versenyzőnk – köztük az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor – a Margitszigeten kerékpáros edzés közben balesetet szenvedett. A busz egy sövényvágó traktort előzve áttért a szemközti sávba, ahol a sportolók jöttek, és utóbbiak állítása szerint már nem maradt hely.

Nagy bukás lett a vége, Cole Krueger a kezével, három bütykével a busz oldalát is végigszántotta, a nyoma is ott maradt. Azt majd a rendőrségi vizsgálat dönti el, hogy ki mekkorát hibázott – a buszvezető szerint a sportolók nem egymás mögött haladtak, Liuék szerint viszont igen –, a legfontosabb, hogy súlyos sérülés nem történt.

Nem úgy, mint férfivízilabda-válogatottunk csapatépítő tréningjén. Märcz Tamás szövetségi kapitány paintballozni vitte el a társaságot, de ma már bizonyára egy irodalmi felolvasóestet is jobb ötletnek találna. A momentán a földkerekség talán legjobb játékosának számító Varga Dénesnek eleve nem volt nagy kedve a durrogtatáshoz, de, mint utóbb elmondta, csapatkapitányként nem akarta kihúzni magát belőle, és sajnos megtörtént a baj. Az amúgy is elég peches Dumi – a tavalyi vb-n a pofozógép Új-Zéland elleni nyitómérkőzésen a lövőkezén eltört a kisujja – térdszalagszakadást szenvedett, műteni kellett, és minimum 3-4 hónapig biztosan nem lesz hadra fogható.

Arról nincs információnk, hogy a festékpatron elől sikerült-e elugrania, de sajnos meglehet, hogy az olimpiájának lőttek. A történtek ugyanis olyannyira lelombozták az FTC már mindent megnyert, olimpiai, világ- és Európa-bajnok pólósát, hogy 33 évesen meglebegtette, nem biztos benne, hogy a válogatottal belevág a tokiói felkészülésbe.

A sporthistória jó néhány banális sportolói sérülést ismer, elég csak a saját házunk táján szétnézni. Cseh László a 2004-es athéni olimpia előtt a balatonfűzfői edzőtáborban egy lépcsőn megcsúszva lábközépcsont-törést szenvedett. Görbicz Anita pedig a 2008-as pekingi olimpia előtt otthon, a konyhában, főzőcskézés közben forró olajat öntött a jobb lábfejére. Ám végül mindketten utaztak az olimpiára. Reméljük így lesz ez Varga Dénes esetében is.