Szombati számunkban jelent meg az az interjú, amelyet a Nemzeti Sport készített Szilágyi Áronnal, és háromszoros olimpiai bajnok kardvívónk abban megerősítette: ő bizony nemcsak a 2024-es (Párizs), hanem 2028-as (Los Angeles) és a 2032-es (Brisbane) ötkarikás játékon is indulni szeretne. Amikor a tokiói győzelme után jó néhány nappal ezt először kimondta, a legtöbben gyaníthatóan arra számítottak, némi hatásszünet után hatalmas hahotázás követi. Ám akik ismerik a Vasas pengeforgatóját, tudhatják, hogy ebben a kérdésben egészen biztosan nem viccelne. Túl azon, hogy hihetetlen profizmussal áll a víváshoz és építi fel előre az asszóit, a nyilatkozatai is ugyanígy átgondoltak.

S mint most – 31 évesen – megjegyezte, amikor a tokiói csapatversenyben az olaszok elleni elődöntőben Decsi Tamás és Aldo Montano állt fel a pástra, ketten együtt 80 évesek voltak. Decsi 38, a 2004-es egyéni olimpiai bajnok Montano 42; s nem kell hosszan számolni, Szilágyi is éppen 42 lesz majd a brisbane-i játékok idején. Addigra persze jobban felgyorsulhat a kardvívás, mint az elmúlt egy évtized alatt, de ezt most ne boncolgassuk.

Inkább azt érdemes látni, hogy Szilágyi Áron még úgy is hosszú távra tervez a páston, hogy egyetemi diplomái vannak; ha valaki, ő biztosan nem az, akinek tanácstalanul kellene keresnie a helyét a világban, ha majd leteszi a kardot.

De erről egyelőre nincs szó, mint mondta, szereti a közeget, szeret versenyezni, és még vannak céljai, mert egyéni vb-címe még nincs.

Vannak még céljai Kozák Danutának is, pedig Tokióban minden idők legeredményesebb magyar női olimpikonja lett, megszerezve a hatodik ötkarikás aranyérmét. Párizsban ő is ott akar lenni, 37 évesen. Visszakanyarodva a víváshoz, a következő szezonra felkészül Mohamed Aida is, aki Tokióban 45 évesen, a hetedik olimpiáján szerepelt – ez korábban még egy magyar sportolónak sem jött össze –, s nem zárta ki a lehetőséget, hogy megcélozza a nyolcadikat is.

S hogy egy friss példát határainkon túlról is hozzunk: az üzbégek olimpiai bajnok tornásznője, Okszana Csuszovityina Tokióban elköszönt, de pénteken (történetesen az idősek világnapján) közölte, hogy újra edzésbe állt, mert a jövő évi Ázsiai Játékokon még elindulna. Ha pedig ott jól szerepel majd, ne vegyünk mérget arra, hogy nem fordul majd meg a fejében: a 2024-es olimpiáig már csak két év van. Elvégre Párizsban még csak 49 esztendős lesz.

Tisztelet az időseknek!