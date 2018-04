Ebben az évben huszonöt esztendős a FIFA világranglistája, amely azt lenne hivatott megállapítani, hogy a tagországok válogatottjai között, teljesítményük alapján, milyen a rangsor. Ha az ember felüti ezt a listát, azért nincs mindig meggyőződve arról, hogy a „zsűri” helyes erősorrendet állított fel. Pedig azt gondolnánk, hogy ez a ranglista valami abszolút, egzakt lajstrom. Annak megértéséhez, hogy miként alakul a tabella egy-egy időszakban, vagy miért változott, változik – némi túlzással – tudományos fokozatra lenne szükség. Nem akarok egyetlen futballrajongót sem megsérteni, de többségünk nem rendes tagja az akadémiának. Sőt, még levelező sem. Ezért hagyjuk is e téma további boncolgatását!

Egy-két, netán három emberöltővel ezelőtt valahogy jóval egyértelműbb volt, melyik nemzeti csapat a világ legjobbja.

Általában az aktuális világbajnok érdemelte ki ezt a titulust. Gondoljunk csak bele, hogy a húszas évek végéig, egész pontosan 1930-ig, Uruguay gárdája uralta a zöld gyepet.

A harmincas évek az olaszokról szóltak. A negyvenes évek – sajnos – másfajta listákról és teljesítményektől híresült el. Aztán az ötvenes éveket, a fenn említett szempont alapján, akár kakukk­tojásnak is nevezhetnénk, hiszen az évtized elején, közepén az Aranycsapat vitte a prímet, még akkor is, ha a vébét az NSZK nyerte. Az ötvenes évek vége, a hatvanas évek eleje viszont már a brazilokról szólt. Hetvenig tartó hegemóniájukat csak egy „röpke” világbajnokság erejéig szakította meg Anglia. Ám ettől kezdve magam is elvesztettem a fonalat… Ennek oka, hogy talán azóta sem ült egyetlen labdarúgó-válogatott sem túl stabilan, netán évekig azon a bizonyos trónon. Azaz határozottan „jól jött”, hogy a FIFA előrukkolt ezzel a foci-világranglistával. Így már drukkerként nem kellett értenem a sportághoz, nem kellett gondolkodnom, mivel ezt a terhet a nemzetközi szövetség hivatalosan is levette a vállamról. „Megmondják”, ki a legjobb.

Persze a kétkedés sokunkban ott motoszkál, hogy most, mondjuk, a németek, aktuális világbajnokként valóban a világ legjobbjai is? A Nationalelf töretlen rajongótáborának kétsége sincs efelől. De talán a lengyelek hatodik vagy a svájciak nyolcadik pozíciója is – minimum – kérdéseket vet fel. Ellenben mi, magyarok egy kerek „jubileumot ünnepelhetünk”: az ötvenedik helyen szerénykedünk. Miközben abban bízunk, nem kell annyi időt várni az előrelépésre, mint amilyen öreg a FIFA-ranglista.