Néhány nap híján tíz év választja el egymástól a két esetet. A közös pontot a pálya­elhagyás, annak is sajátos formája jelenti. No, nem a szakmájuknak búcsút intő iparosokról, tanárokról vagy cukrászokról van szó, hanem labdarúgókról, közülük is a csúcsfutball képviselőiről, továbbmenve: közszereplőkről, a média állandó figyelmét kiérdemlő személyekről. Ilyetén módon nem árt, ha az ember – igen drága – fia tudja, mit szabad (és hol), és mit nem. Vagy legalább tisztában van vele, mi illendő, és mit kell hanyagolnia minden körülmények között.

A szabályok és az etikett diktálta normák persze mindaddig tarthatók, amíg a szükség felül nem kerekedik,

azaz úrrá nem lesz az akkor már korántsem úrként viselkedő kis gazdán.

Nézzük előbb a 2009-es jelenetet! Jens Lehmann, a VfB Stuttgart kapusa az Unirea Urziceni elleni BL-meccsen menet közben elhagyta a játékteret, és a kapu mögötti reklámtáblánál könnyített magán. Mivel a románok éppen akciót­ vezettek, a német hálóőr gyorsan visszatért a helyére.

A mérkőzést Kassai Viktor vezette, aki nem látta az esetet, így a portás egy sárga lapot is megúszott. Azon túl, hogy nem lett – mondjuk így – nedves. Arról nem szólt a fáma, mit kapott a gyors anyagleadásért a cerberus. A szokásostól jócskán eltérő cselekedet mindenesetre bárki számára visszanézhető, és ha nem is tartozik az épületes látványok közé, viccesen elgondolkodtató, mit felvállal egy sztár, amikor legyőzi a benne lakozó feszítő erő.

Az idei, alig több mint egy hete történt ügylet Pierre-Emerick Aubameyang sze­mé­lyéhez kapcsolódva került a Meccs közbeni ingerek című mappába.

Az Arsenal gaboni támadója a 89. percben sietett be az öltöző mellékhelyiségébe, majd két-három minutum múltán visszatért a pályára. Igaz, az ágyúsok menedzserének, Fredrik Ljungbergnek először fel sem tűnt, hogy a játékosa nincs a pályán… A Brighton 2–1-re nyert az Emirates Stadionban, ami éppen elég gondot okozott a svédnek, nemhogy tettéért okolná a csatárt. Ezzel együtt Aubameyang kifinomultabb megoldást választott, mint a németek szövetségi kapitánya. Joachim Löw nem jutott el addig, hogy kordában tartsa rossz szokását, nevezetesen: többször is szagmintát vett magáról. Előbb deréktól lefelé, majd a hónaljáról. Mindezt a kispadon, „természetesen” mérkőzés alatt.

Hiába no, nehéz lehet annak, akit az „illat” fogva tart. A vizelési ingert ennél könnyebb kezelni.